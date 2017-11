Un Nuovo Collaboratore Entra Nello Staff Di Ikaro

Ikaro può contare su un nuovo valido collaboratore brasiliano. José Moura entra a far parte dello staff di Ikaro Brasil inizialmente in qualita di Contributor, ed arricchirà il blog in portoghese con contenuti rilevanti in merito ad offerte di connettivita DSL, internet mobile e di divulgazione riguardo tecnologie e strumenti di interesse per bloggers e utenti comuni.

José, nato a Bahia, è paulista per adozione. Ha 35 anni, una bella famiglia con due splendide bambine ed è amministratore di rete, analista di sistemi con competenze SuSe Linux Enterprise 10, BD Oracle 10g, Linux Fedora Core 5 e 6, ERP Microsiga Protheus 10, Firewall e Linux Proxy.

Abbiamo avuto modo di entrare in contatto durante lo streaming live per il sorteggio di un contest online (poi dicono che i contest sono out). Gli diamo un caldo benvenuto nel nostro staff, felici di poter contare sulla sua competenza per i nostri progetti collaborativi.

Non ci stiamo risparmiando, abbiamo in agenda una cena a San Paolo con due professionisti/bloggers già attivi in rete.. sono impaziente.

Siamo ben aperti a forme di collaborazione per ognuna delle tre versioni del blog (italiano, inglese e portoghese). Se pensi che possiamo esserci utili a vicenda che stai aspettando? Batti un colpo.