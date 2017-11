Guadagnare Col Blog: Come Far Funzionare Le Affiliazioni Pay Per Sale

Giovanni mi ha contattato via Skype per chiedermi consigli su come guadagnare con un blog, in particolare ha voluto conoscere i meccanismi di monetizzazione di Ikaro. Ho pensato fosse utile condividere i punti salienti della nostra conversazione anche con te.

Questo blog guadagna con diverse affiliazioni;

AdSense – pay per click contestuale

– pay per click contestuale Tradedoubler – pay per sale

– pay per sale Zanox – pay per sale

In passato ho provato anche Conduit, eDintorni e sto valutando l’uso di Sprintrade. In inglese è eccellente anche Commission Junction.

Ho mollato Conduit per una assoluta mancanza di trasparenza e la scarsissima remunerazioni a fronte delle performance. Si tratta di una toolbar per il brower da offrire ai propri utenti nella quale puoi inserire i tuoi contenuti via RSS o via HTML.

eDintorni, oltre ad annunci contestuali offre gli Inline ads, ovvero sottolinea automaticamente parole del post rilevanti con una formattazione differente. L’unica pecca è la bassissima remunerazione, circa 2 centesimi per click. Raramente sono arrivato a 3 e visto il rumore visivo generato dalla formattazione differente dei link ho ritenuto opportuno toglierlo.

Sprintrade ancora non mi convince per la qualità dei publishers e per le provvigioni un pò bassine, ma come ho detto lo devo ancora provare seriamente per cui rimandiamo il giudizio.

Pay Per Click contestuale e Pay-Per-Performance

AdSense è il principale programma di annunci contestuali che pagano ogni click. Altre affiliazioni invece pagano solo se il click si converte in una azione da parte dell’utente; una iscrizione (pay-per-lead), una vendita (pay-per-sale) o un contatto.

Con AdSense avrai più click retribuiti ma a prezzi più bassi, mentre con l’altro avrai meno click a prezzi più alti. Quale usare?

Sino a poco tempo fa utilizzavo solo ed esclusivamente AdSense, ma vuoi per la crisi recente che ha fatto crollare i guadagni di tutti i publisher, vuoi per una conversazione fatta un pò di tempo fa con Paolo di AlVerde che mi è sempre ronzata in testa mi sono deciso a provare seriamente le affiliazioni che pagano sulle conversioni. E sto rimanendo piacevolmente sorpreso, anche se AdSense rimane comunque l’entrata principale.

Generalmente i programmi pay-per-click vanno bene per tutti i tipi di contenuto rilevante, mentre per le affiliazioni che pagano sulle vendite secondo me è necessario che il contenuto del blog possa essere oggetto di una ricerca in merito ad un prodotto o un servizio acquistabile.

Tagliamo corto con un esempio chiaro e semplice: le pagine più visitate di Ikaro riguardano Adsl e VoIP. Pertanto quelle pagine sono adatte per promuovere connessioni Adsl e Umts, software e servizi per telefonare via internet e così via.

Capire se una affiliazione pay-per-sale potrebbe funzionare sul tuo blog

Analizza il tuo traffico e osserva le 10 pagine più visitate:

esistono prodotti rilevanti che puoi promuovere tramite il pay-per-sale?

le provvigioni per quei servizi sono interessanti o non ne vale la pena?

Come implementare i link di affiliazione

Una volta iscritto al programmi di affiliazione (Tradedoubler, Zanox ecc) puoi cercare gli advertiser che offrono i prodotti che vuoi promuovere, e far loro richiestadi accettazione. Una volta accettato potrai prelevare i codici HTML dei link che indirizzano i tuoi lettori ai prodotti che vuoi promuovere.

Blocchi grafici e banners in genere hanno una percentuale di click prossima allo zero a causa di una sorta di cecità da assuefazione che gli utenti hanno sviluppato nel corso degli anni. Gli annunci testuali vanno un pò meglio, ma con AdSense forse sarebbe meglio evitare rischiose confusioni. Un buon sistema è quello di linkare alle affililiazioni termini rilevanti dei post , con molta, molta attezione.

E’ saggio ed opportuno utilizzare il rel=nofollow per i link di affiliazione al fine di non alterare le dinamiche di rilevanza dei motori e per non incappare in fastidiose penalizzazioni. Una buona strategia consiste nell’utilizzare come passaggio intermedio tra il tuo link e la pagina dell’advertiser un file nel tuo sito che funge da rimbalzo, in questo modo:

Post -> File intermedio -> Pagina advertiser

Se il tuo blog è in php puoi utilizzare una pagina intermedia con questo codice :

<?php header('Location: http://www.example.com/pagina/prodotto'); ?>

avendo ovviamente cura di sostituire l’URL di affiliazione a quello d’esempio. Se usi WordPress ci sono plugin appositi come cross linker.

Si rischiano penalizzazioni o ban da AdSense?

Anche qui non c’è una certezza assoluta. In generale non è vietato utilizzare altre forme di monetizzazione in concomitanza di AdSense a patto che non siano programmi contestuali in diretta concorrenza con AdSense stesso (contestuali).

L’importante è la qualità del blog, dei contenuti che fornisci e quanto tali link possano fornire ai tuoi lettori informazioni inerenti la loro ricerca. La ToS di Adsense parla chiaro in questo senso.

Per quanto riguarda mi sono dato queste due regole:

i link di affiliazione portano sempre l’utente dove si aspetta di arrivare i termini linkati nei post hdevono aver senso a prescindere dal link di affiliazione

Programmi di affiliazione e guide

Programmi di affiliazione e guide