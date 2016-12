Londra: Il Transfer Più Economico dall’Aeroporto di Stansted

Ti passo qualche informazione su come arrivare a Londra se atterri all’aeroporto di Stansted. Questo aeroporto, sebbene si trovi abbastanza fuori mano, è uno dei più affollati perché costituisce il terminale di molte compagnie low Cost (Ryan Air su tutte).

A parte qualche raro caso uso sempre il servizio di easyBus quando vado a Londra perché è economico ed abbastanza affidabile.

easyBus

La navetta di easyJet è il transfer tra Stansted e Londra più economico in assoluto. Si prenota online e costa circa 9 sterline a persona, ma sovente sono disponibili biglietti anche a 2 sterline.

Parte ogni 30 minuti e ti conviene arrivare con qualche minuto di anticipo, pena il rischio di perdere il posto prenotato. E’ un minibus non comodissimo, con poco spazio per le valige e circa 15 posti ma visto il prezzo è una ottima opzione specie se si viaggia soli o in due per motivi di lavoro.

Puoi anche tentare di prenderlo senza prenotazione pagando con carta o contanti sul posto, perché per passeggeri dell’ultim’ora sono disponibili, oltre i due posti a fianco del guidatore, anche quelli non prenotati o di persone che non si sono presentate.

Per regolarti con l’ora della prenotazione, calcola un’ora dopo l’atterraggio, se hai solo il bagaglio a mano. Più o meno è quello che serve per passare il controllo passaporti e arrivare al parcheggio.

Il parcheggio non è indicato benissimo, e si trova proprio oltre la strada che sta sull’uscita del terminal arrivi, ma al piano inferiore. Per arrivarci devi seguire le indicazioni per il parcheggio bus che ti indirizzerà verso un sottopassaggio coperto che si imbocca di lato ad una delle porte di uscita, e che sbucherà nell’area parcheggi.

La fermata di easyBus è la numero 10 e si trova molto sulla destra, quasi alla fine del parcheggio.

Puoi scegliere tra due fermate: Old Streed e Baker Street. La prima è più centrale e si trova ad un quarto d’ora a piedi da Soho e vicino al Disney Store (ahimè una tassa… ogni volta che vado a Londra), ma entrambe sono centrali e con le relative fermate metro a due passi.

Prima della partenza puoi cambiare online le fermate di arrivo o di partenza (nel caso in cui tu parta da Londra) ed annullare il biglietto, caso in cui ti sarà accreditato il 50% dell’importo da scalare in una prenotazione successiva