Come Far Conoscere La Tua Startup e Trovare Finanziamenti In Italia: Wiki Startup Cloud

E’ Startup Cloud, un progetto di Elastic nel quale vengono censite le seguenti realtà;

L’iniziativa (segnalatami da Nicola) è interessante ed incoraggiante perchè, chi cura e mantiene il proprio progetto come il sottoscritto sa bene che per fare un pò di networking e cercare contatti utili, a parte qualche eccezione, bisogna andarsene a zonzo per l’Europa, vedi Startup2.0 in Spagna o il contest di Leweb in Francia per citare i primi che mi vengono in mente (io me ne sono andato allo StartUp 2.0 di Barcellona nel 2008 per presentare Article Marketing Italia).

In quanto Wiki collaborativo saranno gli interessati a dover inserire le informazioni relative ai propri progetti tramite un account che verrà aperto su richiesta.

La scheda delle startup

La scheda del progetto comprende le seguenti sezioni;

Storia del progetto Bio responsabili Caratteristiche dei prodotti/servizi venduti dall’impresa Approfondimento sugli aspetti tecnici dei prodotti/servizi Modello di business Disponibilità e costi Competitors Risultati raggiunti Programmi di sviluppo Finanziamenti ricevuti Riferimenti Link esterni

per cui l’archivio risulta appetibile per la consultazione da parte di eventuali capitalisti di ventura alla ricerca di buone idee su cui investire. Una ottima scelta è stata quella di ordinare i progetti nella pagina principale secondo il livello di accuratezza della scheda.

Finanziatori

Per quanto riguarda i capitalisti di ventura, ovvero coloro che vogliono finanziare progetti innovativi e buone idee, al momento questi sono quello già censiti;