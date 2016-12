Check in online: come prenotare i posti più comodi per il tuo volo

Si chiama SeatGuru, è un servizio creato da un viaggiatore ed acquistato da Tripadvisor nel 2007, che ti permette di identificare i posti migliori sul tuo volo e di prenotarli o sceglierli durante il checkin online.

Il vantaggio non è da poco specie per i voli lunghi, perché Seatguru non mostra semplicemente la piantina, ma indica chiaramente quali sono i posto migliori e con più spazio, e quali quelli più scomodi (con sedili non reclinabili ad esempio).

Funziona in maniera semplice:

Inserisci compagnia, numero di volo e giorno. Clicca su View Map Cerca il tuo posto preferito, annotalo e prenotalo

Puoi visualizzare le mappe sia specificando il volo che sfogliando tutte le aeronavi a disposizione di ogni compagnia aerea.