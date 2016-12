9 Plugin Seo Per Scalare Le Serp Dei Motori Di Ricerca Con WordPress

Se hai un blog su WordPress ti consiglio di dare una occhiata alla lista di plugin seo selezionate da Shawn Jooste di Elite Blogger nel post 9 SEO Plugins Every WordPress Blog Should Have.

1. All in One SEO Pack

Permette di impostare i titoli, meta-tags, descrizioni e key di ogni singolo post in maniera ottimizzata per i motori.



2. Redirection

Permette di automatizzare il reindirizzamento da un URL non più funzionante a quello funzionante. Importante quando si cambia la struttura dei permalink o anche solo il cambiamento dell’URL di una singola pagina.



3. Robots Meta

Ti consente di indicare quali pagine del tuo blog possono essere indicizzate dai motori di ricerca e quali pagine devono essere ignorate.



4. SEO Smart Links

Permette di linkare on-the-fly determinate parole in tutti i post contemporaneamente. Utilissimo perchè ti consente di ottimizzare la struttura dei link interni senza dover lavorare su ogni post per impostare i link a mano.



5. SEO Friendly Images

Aiuta nel tagging delle immagini.



6. Google Positioner

Monitora le keywords di ricerca che ti portano più visite. Basta scrivere più contenuti ad esse correlate per aumentare la propria autorevolezza.



7. Permalinks Moved Permanently

Simile al redirection, ma ottimizzato per i casi di reindirizzamento permanente (come una nuova struttura di navigazione del blog)



8. Nofollow Case by Case

Ti permette di controllare caso per caso il nofollow dei commenti, al fine di usarlo come incentivo alla conversazione per i tuoi utenti.



9. SEO Slugs

Le stop words vengono ignorate dai motori, ma essendo presenti nei titoli dei post possono essere usate automaticamente nelle URL. Questo plugin elimina le stop word dalle url lasciando lo le chiavi rilevanti.