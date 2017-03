VoIP: I Vantaggi Del Multitask nel Nuovo OS 4 per iPhone

Qualcuno storcerà la bocca (gli amanti del droido verde?) ma è ormai diffuse le notizie di tutte le novità del nuovo sistema operativo di casa Apple per iPhone 4.

Una delle novità più interessanti per gli amanti del VoIP è senz’altro che tra i sette pilastri del multitasking integrato nel nuovo iOS4 figura il supporto per VoIP in background.

MULTITASKING – Voice over IP – Your VoIP apps receive VoIP calls and have conversations while calls when their phones are locked in their pocket. – dal sito di developer.apple.com

Quindi se precedentemente potevamo utilizzare il nostro melafonino per le chiamate VoIP o Skype per poi chiudere l’applicazione e non essere più raggiungibili, ora il client rimane in background e siamo tranquillamente raggiungibili al nostro interno VoIP o al nostro contatto Skype.

La novità consiste probabilmente non tanto nella visione multitask di questo nuovo sistema operativo (tecnologia integrata da tempo su altri dispositivi mobile) ma nel fatto che, nella filosofia di apple, questo nuovo uso delle applicazioni per VoIP non rallenterà affatto o non inciderà eccessivamente sulle prestazioni/autonomia del telefono in quanto pensato e progettato per rendere al meglio.

Informazioni sull’autore

Andrea Zorzetto è un appassionato del mondo dell’informatica e delle telecomunicazioni. Sostiene e orienta il suo lavoro all’uso delle nuove tecnologie VoIP. Certificato DCAP per Asterisk, lavora da anni come consulente nel campo dell’ ICT in progetti di telecomunicazioni e sicurezza informatica. Offre servizi professionali in materia di VoIP tramite il sito Free2Say