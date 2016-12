Decreto Bersani e Disdette ADSL: Possibile Recedere Prima di Un Anno Senza Penali

Abbonarsi con un operatore ADSL o, peggio ancora, cambiare provider internet a volte riserva brutte sorprese. Pubblicità e comunicazioni con i vari agenti commerciali molte volte si guardano bene dal comunicare quali siano effettivamente le condizioni per godere delle velocità ADSL decantate e la famigerata clausola che impedisce la disdetta entro il primo anno di abbonamento ha favorito una corsa degli operatori al limite della legalità, una vera e propria caccia al consenso, scritto o telefonico, che incastrava il malcapitato anche se l’operatore non era nelle condizioni di erogare il servizio che aveva appena venduto.

Forse non tutti sanno che nel Decreto Bersani esiste una novità importante quanto, se non più, l’abolizione dei costi di ricarica: è finalmente possibile dare la disdetta al proprio operatore ADSL quando si vuole, anche prima di un anno dalla data di stipula. La nuova norma vale anche per la telefonia e per i contratti TV.

Disdetta anticipata ADSL

Cito letteralemente

TELEFONIA, INTERNET E TV

(decreto legge)

LIBERTA’ DI RECEDERE DAL CONTRATTO

salta l’obbligo per gli utenti di restare fedeli agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata: i contratti di adesione stipulati con tali operatori devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese non giustificate da costi dell’operatore (alcuni operatori oggi impongono la fornitura del servizio per 12 mesi). Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.

Pertanto:

E’ possibile disdire un contratto di connessione Internet quando decide l’utente

L’operatore non può imporre un preavviso superiore a 30 gg

L’operatore non può imporre costi aggiuntivi ingiustificati

La norma riguarda sia contratti stipulati in passato che quelli futuri. Vedremo le reazioni di AGCOM.

Questo il testo del Decreto Bersani (pdf)