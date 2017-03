Cellulari: Configurazioni Wap e APN Per Tim, Vodafone, Wind E Tre

Ecco le informazioni utili per capire come configurare il tuo cellulare e per orientarsi tra menu e sigle strane.

Configurazioni e connessioni

WAP – E’ un tipo di collegamento dati GPRS o GSM ormai obsoleto a causa della velocità limitata. Permette di navigare con appositi browser per cellulari. In genere viene tariffato in base al traffico dati effettuato.

– E’ un tipo di collegamento dati GPRS o GSM ormai obsoleto a causa della velocità limitata. Permette di navigare con appositi browser per cellulari. In genere viene tariffato in base al traffico dati effettuato. UMTS/3G – L’evoluzione dei protocolli GPRS e GSM. Più veloci dei precedenti permettono di navigare con maggiore velocità a con browser simili a quelli dei normali PC.

– L’evoluzione dei protocolli GPRS e GSM. Più veloci dei precedenti permettono di navigare con maggiore velocità a con browser simili a quelli dei normali PC. HSDPA – Praticamente una ADSL mobile, permette utilizzare programmi evoluti sui moderni smartphones (VoIP, streaming audio o video ecc.).

– Praticamente una ADSL mobile, permette utilizzare programmi evoluti sui moderni smartphones (VoIP, streaming audio o video ecc.). APN – E’ il punto di accesso al quale il tuo telefonino deve essere connesso per navigare in internet. Dal punto di accesso dipende solitamente anche la velocità di navigazione; gli APN Wap in genere sono differenti da quelli 3G o HSDPA .

Configurare l’APN

L’APN è importante perchè le offerte di internet mobile e la possibilità di utilizzare determinate promozioni dipendono proprio dal punto di accesso utilizzato per la connessione. Sostanzialmente troverai sul tuo cellulare (o dovrai impostare) 2 punti di accesso differenti:

Un accesso WAP – serve per navigare sul display del cellulare oppure per aprire sessioni GPRS per ricezione/invio email

– serve per navigare sul oppure per aprire sessioni GPRS per ricezione/invio email Un accesso internet 3G – per utilizzare il cellulare come modem oppure per usare terze parti come programmi di VoIP mobile, instant messaging, streaming mobile ecc.

Quanto leggi qualcosa tipo “…offerta riservata per la navigazione sul display del cellulare” probabilmente è una offerta flat solo per navigazione tramite APN Wap.

Quindi verifica quale APN va utilizzato per l’offerta che hai sottoscritto: spesso i costi nascosti hanno origine proprio dalla mancata conoscenza di questa informazione.

Configurazione cellulari per i principali operatori

Di seguito trovi le configurazioni per ogni operatore (le configurazioni potrebbero essere differenti, per cui raccomando in caso di non funzionamento di far sempre riferimento alla configurazione ufficiale fornita dal proprio operatore):

Vodafone Tipo Connessione: WAP o 3G Indirizzo APN per 3G : web.omnitel.it Indirizzo APN per WAP: wap.omnitel.it oppure mobile.vodafone.it User ID: – Password: – IP DNS: 0.0.0.0

TIM Tipo Connessione: WAP o 3G APN per 3G : ibox.tim.it APN per WAP: wap.tim.it User ID: numero di telefono Password: la stessa usata con UNITIM IP DNS: 0.0.0.0

WIND Tipo Connessione: WAP o 3G APN per 3G : internet.wind APN per WAP: wap.wind User ID: – Password: – IP DNS: 212.245.255.2

TRE Tipo Connessione: GPRS o UMTS Indirizzo APN sia per 3G che per Wap: tre.it User ID: – Password: – IP DNS: 0.0.0.0



Fatto ciò il telefonino è pronto per collegarsi ad internet tramite la rete mobile. Se il tuo operatore non è tra questi probabilmente è un operatore mobile virtuale che si poggia comunque su uno di questi appena elencati; leggi Operatori Mobili e Tariffe Cellulari: Alternative a Vodafone, Tim, Tre e Wind per capire qual’è il vero operatore che si cela dietro il tuo operatore virtuale.

Configurazioni iPhone

Gli smartphone più recenti solitamente vengono venduti con piani in abbonamento dati. Può capitare che per tali tipologie gli operatori creino degli APN differenti per vincolare il traffico al solo telefono previsto dal contratto.

Non solo, capita sovente che per impedire di utilizzare quel piano dati l’APN venga addirittura nascosto. In questo caso ci sono tool online in grado di svelare l’APN nascosto in un telefono già configurato.

In genere questi sono gli APN dper l’iPhone;

Vodafone: iPhone.vodafone.it (in genere nascosto, e può cambiare)

TIM: ibox.tim.it

Wind: internet.wind

Tre: iPhone: naviga.tre.it

Dispositivi come il Blackberry invece hanno bisogno di una configurazione guidata attraverso portali dedicati che impedisce in genere l’impostazione manuale e la visualizzazione dell’APN, che solitamente è blackberry.net.

Inviare e ricevere email via Wap



Se il tuo cellulare è un po datato, non può gestire i moderni client mobili di posta ma supporta connessioni Wap (GPRS o GSM) puoi comunque gestire le tue email come se fossero SMS.

Ecco le informazioni di cui hai bisogno:

Il tuo indirizzo email

Username

Password

POP server, o server in ricezione: il server dal quale scaricare i messaggi

Porta di trasmissione: 110

Ecco quelle dei vari operatori;

Vodafone Server in uscita: smtp.net.vodafone.it Porta in uscita: 25

TIM Server in uscita: mail.posta.tim.it Porta in uscita: 25

WIND Server in uscita: 192.168.144.220 Porta in uscita: 25

TRE Server in uscita: smtp.tre.it Porta in uscita: 25



I costi sono solitamente calcolati in base al proprio piano telefonico e possono dipendere dal tempo di connessione WAP o dal traffico dati WAP.

Tethering, utilizzare il telefonino come modem

I telefonini di ultima generazione possono funzionare da modem e passare la connessione GPRS o 3G ad un computer tramite USB o Bluetooth (Tethering).

In questo caso c’è bisogno di;

Un telefonino 3G o HSDPA con modem integrato

un cavetto di collegamento al pc, oppure una connessione Bluetooth tra i due

Occhio però alle brutte sorprese: molte offerte flat di internet mobile infatti escludono esplicitamente la possibilità del tethering, ovvero la possibilità di utilizzare l’APN 3G per passare la connessione al computer.

In genere si tratta di offerte WAP, con costi per traffico 3G addebitati separatamente.

Data di prima stesura dell’articolo: 15/07/2006

Revisioni: 25/06/2008, 26 Aprile 2011