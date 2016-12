Perchè La Tua Internet Key Vodafone Può Andare Come Una Lumaca

La tua chiavetta Vodafone va lenta? In Internet Key: Test e Comparazione Delle Chiavette Tim, Vodafone, Wind e Tre Paolo ha testato le chiavette dei principali operatori e quella Vodafone è sembrata la più performante.

Molti però hanno lamentato una pessima velocità delle connessioni mobili Vodafone , sia commentando il post che intervenendo su FriendFeed.

Photo credit: Rui Vale de Sousa

Forse la risposta è venuta da un commento fatto da Albion;

Salve. Ho letto per caso questo articolo che ho trovato interessante.

Volevo però aggiungere qualche informazione che si rivela determinante nella scelta fra i vari gestori.

La "cara" Vodafone applica un cosiddetto "networking cap" alla propria linea, ossia limita la velocità di download a circa 30 KB/s quando si supera una certa soglia di traffico non meglio specificata (si parla di 5-10 GB). Questo discorso vale sia per le tariffe a contratto biennale, sia per le promozioni mensili a tempo come la "UMTS 100 ore in libertà".

Se infatti si legge attentamente la pagina web relativa alle promozioni internet, salta fuori la seguente nota:

"Al fine di evitare fenomeni di congestione della rete e per garantirne l’integrita`, consentendo l’accesso contemporaneo da parte di tutti i clienti ai servizi di connettività, Vodafone si riserva il diritto di verificare l’eventuale utilizzo anomalo del servizio e di sospenderne in tutto od in parte l`erogazione, applicando, ove necessario, meccanismi temporanei e non discriminatori di limitazione all’uso continuativo e/o intensivo delle risorse di rete disponibili."

Questo si traduce in pratica nella limitazione di cui ho parlato. La cosa grave e a mio parere illecita è non solo la mancanza di trasparenza (non viene citata la soglia di traffico che fa scattare il blocco della banda, nè la durata di tale blocco), ma anche il fatto che tale "cap" sia a tempo indeterminato. Questo significa che chi sottoscrive una promozione mensile e subisce tale blocco, nell’eventualità di un successivo rinnovo della promozione si troverà nuovamente bloccato a 30 KB/s.

Ovviamente chiamare al call center non serve a nulla, visto che nella maggioranza dei casi l’operatore troverà le scuse più fantasione (la sim non funziona, la chiavetta è rotta, ci sono lavori in zona, momentaneo sovraffollamento della rete ecc…). Sta di fatto che effettuando la connessione con la stessa chiavetta nelle stesse condizioni con un’altra sim (possibilmente intestata ad un’altra persona) la velocità torna "magicamente" a valori normali..

Aggiungiamo poi che da pochi giorni la Vodafone sta applicando dei filtri ai principali siti di hosting come Rapidshare e Megaupload limitando la velocità a circa 5-10 KB/s e abbiamo un quadro completo della situazione.

Alla luce di quanto detto risulta chiaramente che le offerte Vodafone siano decisamente le peggiori in assoluto

Per chi vuole approfondire consiglio di leggere i numerosissimi commenti nel forum del vodafone lab