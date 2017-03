Backup E Ripristino Di WordPress: Un Metodo Veloce

Quando si aggiorna WordPress alla versione più recente o si personalizza il codice è sempre bene fare un backup al fine di poter eseguire un ripristino in caso di problemi.

Image credit: Kirsty Pargeter

Nel caso di un aggiornamento è lo stesso WordPress che provvede a generare i files che serviranno per ripristinare la situazione iniziale, ma questo è possibile solo tramite il pannello di controllo. E’ sempre bene avere un backup ripristinabile indipendentemente dal pannello di controllo.

Ti mostro come è possibile eseguire una copia esatta e compressa della cartella di installazione di WP in pochissimi istanti su Linux, ripristinabile in pochissimo tempo. Prima di procedere accertati di disporre di:

un hosting Linux (le istruzioni si riferiscono a questo sistema)

un accesso in linea di comando (shell) al tuo spazio web

credenziali di accesso via shell (username e password, che possono differire da quelle ftp o di Worpress)

percorso sul server della cartella contenente le pagine web (web root)

Una volta ottenuti procedi in questo modo;

Scarica Putty ed installalo se non hai ancora un client SSH Aprilo e collegati al tuo spazio digitando il nome di dominio e selezionando la porta d’accesso (in genere la 22) Inserisci username e password forniti dal tuo provider



Creare una copia della cartella di installazione di WordPress



Useremo il programma di compressione tar, presente in tutti i sistemi Linux. Digita il comando seguente seguito dal tasto enter;

tar -cvf backup-wp.tar /path/to/webroot

sostituendo /path/to/webroot con il percorso sul server della tua cartella di installazione di WP, e backup-wp.tar con il nome che vuoi dare alla copia compressa della cartella (sempre seguita da .tar). Questo file conterrà l’immagine compressa della tua cartella WordPress, con la struttura delle sottocartelle e dei privilegi inalterati.

Ripristinare il backup

Basterà collegarsi nuovamente in linea di comando, e digitare questo comando;

tar -xvf backup-wp.tar



La cartella verrà "ricostruita" tale e quale a com’era nel momento del backup, compreso il pannello di controllo.

Attenzione: questa procedure esegue una copia dei soli files di sistema e non del database WP. Per copiare anche il DB indipendentemente dal pannello di controllo segui queste istruzioni.