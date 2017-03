Marketing Online: 5 Strumenti Per Analizzare I Blog Concorrenti

Molti principianti che aprono un nuovo blog si preoccupano per il gran numero di blog che nascono ogni giorno. Sono migliaia, centinaia di migliaia ma non è importante per il semplice fatto che la maggior parte non raggiunge i tre mesi di vita.

Devi guardare ai blog della tua stessa nicchia che hanno più di tre mesi, sono loro i tuoi concorrenti. Se vuoi monetizzare con il blog l’analisi della concorrenza è quasi doverosa. Ecco 5 strumenti atti a tal scopo:

Senza dubbio uno dei migliori strumenti per blogger. Seo For Firefox è una estenzione per Mozilla che aggrega on-the-fly numeri e dati prelevati da fonti pubbliche o dai motori stessi.

Molto intuitivo e semplice da utilizzare, permette di comparare direttamente il tuo blog con quello di un competitor.

Strumento per l’analisi e la comparazione diretta tra due blog. Una gran quantità di dati ed una affidabilità molto buona.

Compara le iscrizioni ai feeds RSS di tre blog contemporaneamente.Tutto quello che devi fare è inserire lìindirizzo dei feeds che vuoi comparare ed aspettare l’elaborazione dei dati.

5. Indexrank

Con un algoritmo che si basa sui dati indicizzati da Google IndexRank calcola il livello di indicizzazione di un blog valorizzandolo in una scala da 0 a 10. In poche parole mostra la velocità e la quantità di pagine indicizzate di differenti blog, messi a confronto