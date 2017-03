Newsmastering: Come Aggregare, Selezionare E Ripubblicare News Con WordPress

Un aggregatore di feed è uno strumento che aggrega in un singolo canale le notizie provenienti dalle molteplici fonti che ci interessano.

Ogni volta che una delle fonti produrrà un nuovo contenuto, automaticamente il nostro aggregatore rileverà la news, la modificherà in base alle impostazioni predefinite e pubblicherà il post con un link ben visibile che rimanda alla fonte.

Creare un sistema di aggregazione, selezione e ripubblicazione (quasi) automatico con WordPress è davvero facile, i plugin che ti segnalo oggi faranno quasi tutto il lavoro, in questo modo il tuo blog/aggregatore sarà sempre aggiornato con notizie fresche.

Esistono due ottimi strumenti per creare un aggregatore di feed con WordPress, vediamoli insieme nel dettaglio;





Si tratta di un plugin a pagamento (49 dollari se trovate uno sconto online, e 59 circa senza sconti) creato appositamente per WordPress con cui potrete aggregare i post provenienti da molte fonti. Il funzionameno è semplice; il plugin mette a disposizione degli utenti un utile pannello di controllo dove potrete gestire tantissime opzioni, tra le quali;

Aggiungere, modificare o cancellare feeds



Filtrarli per keywords, utilizzando ad esempio Google blog search per determinate chiavi.

Modificare la struttura di visualizzazione di ogni notizia (con questa opzione un pò complessa, è possibile modificare esteticamente e strutturalmente la visione degli articoli aggregati sul vostro blog).

E possibile decidere se far importare tag e categorie dall’articolo originale, se citare la fonte (ovviamente etico e raccomandato) ed in quale parte dell’articolo inserirne il link. E’ possibile decidere quanti articoli importare da singolo feed, numericamente o con una percentuale e se importare una parte o tutte le categorie e i tag.

Io lo utilizzo da tempo e devo ammettere che, anche se a pagamento, costituisce davvero il migliore strumento in circolazione per costruire un aggregatore di feed efficace! Inoltre è disponibile un forum per gli utenti dove sarà possibile trovare supporto gratuitamente in merito al plugin.

Il pannello integra anche una pagina per contattare l’assistenza direttamente dalla dashboard di wordpress.

E’ gratuito ed ha meno funzionalità del precedente, ma per iniziare o fare qualche prova è ottimo. Permette di importare gli articoli pubblicati dagli altri blog via feed e di pubblicarli sul tuo blog citando la fonte.

Tra le caratteristiche più significative ricordiamo:

Modalità pubblicazione; se i post aggregati andranno pubblicati subito, salvati come bozza o pubblicati come articoli privati.

Abilitazione commenti: è possibile decidere se negli articoli aggregati sarà possibile lasciare commenti oppure no.

Abilitazione pingback e trackback

Il plugin importerà automaticamente gli articoli dei feed, per questo motivo se la fonte pubblica feed interi l’aggregatore farà altrettanto. Come ad AutoBlogged anche FeedWordpress è compatibile con wordpress 2.7.