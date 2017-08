Guadagnare Online: 12 Programmi di Affiliazione Imperdibili Per Monetizzare Il Tuo Blog

Quali sono i programmi di affiliazione che pagano di più? E la migliore alternativa ad AdSense? Quali affiliazioni possono essere utilizzate nello stesso tempo? Questi sono quelli che ho provato e testato personalmente negli ultimi anni. Ecco una mini-guida.

Liquida Network

Fresco fresco, un circuito di affiliazione che compra il tuo traffico pagando ogni 1000 impressions (eCPM) a prescindere dai click o dalle vendite

Tipo ads: banner 300 x 250 ed header light



Selezione ads: piazzamento diretto degli advertisers

Traffico minimo necessario: 30.000 pageviews per il programma Start, 80.000 per quello Premium

Lingua: italiano

Guadagno: eCPM (sino a 0.6 € per il pacchetto Start, 0.9 € per il Premium)

Vantaggi: Permette di calcolare in anticipo il guadagno del proprio blog con la formula eCPM x Pageviews

Svantaggi: Un pochino lenti nei pagamenti (pagano a tre mesi)



Occhio a: Il contratto prevede un preavviso di tre mesi per le rescissioni

Pagamento: Bonifico

Iscrizione: http://network.liquida.it/offerte/

Criteo Direct

Altro nuovo circuito che compra traffico retribuendolo con un valore eCPM (ogni mille impressions). In questo caso sarai tu a scegliere l’eCPM con il quale vorrai vendere il tuoi spazi.

Tipo ads: banner di 7 formati differenti



Selezione ads: piazzamento diretto degli advertisers

Traffico minimo necessario: no

Lingua: italiano

Guadagno: eCPM impostato da te



Vantaggi: Permette di calcolare in anticipo il guadagno del proprio blog con la formula eCPM x Pageviews

Svantaggi:



Occhio a: Sebbene sia specificato che l’eCPM può essere impostato dal publisher non ti sarà consentito di impostarlo maggiore di € 1,5

Pagamento: Bonifico

Iscrizione: http://publishers.criteo.com/

Google Adsense

Senza dubbio il più popolare e quello che offre le maggiori possibilità di guadagno. Si caratterizza per la enorme varietà di annunci e per i meccanismi di contestualizzazione terribilmente efficaci. Rispetto agli altri si caratterizza per la sua dinamicità che premia i siti più performanti con un aumento della remunerazione per click e riduce le remunerazioni per i siti meno autorevoli o con contenuti di scarsa qualità. Il meccanismo si chiama Smart Pricing ed aggiorna i valori dei click per i publisher settimanalmente.

Tipo ads: annunci testuali, links sponsorizzati



Selezione ads: contestuale

Traffico minimo necessario: no

Lingua: quasi tutte

Guadagno: Pay Per Click

Vantaggi: Affidabilità e possibilità di remunerazione

Svantaggi: Possibilità di essere bannati dal programma per eventi fuori dal proprio controllo

Occhio a: Smart Pricing. Con AdSense si può guadagnare moltissimo oppure quasi nulla con lo stesso numero di click.

Pagamento: Assegno, Bonifico

Iscrizione: http://www.google.com/adsense/

Tradedoubler.

E’ un programma di affiliazione di tipo Pay Per Performance che paga su vendite o azioni predeterminate. Ha un elenco di publishers enorme con un gran numero di banners, immagini e annunci testuali da inserire manualmente nelle proprie pagine. E’ necessario richiedere l’autorizzazione ad ogni advertiser che vogliamo inserire sul nostro sito, che non di rado viene rifiutata.

Tipo ads: Immagini, Filmati e testo

Selezione ads: manuale

Traffico minimo necessario: no

Lingua: le più comuni

Guadagno: Dipende dall’advertiser (vendita, lead o altro. Pochi i pay-per-click)

Vantaggi: Varietà enorme di ads in italiano, strumenti di gestione potentissimi

Svantaggi: Tempi di pagamento lenti

Occhio a: Se l’advertiser non paga Tradedoubler, il publisher (tu) non viene retribuito. E capita…

Pagamento: bonifico Iscriviti a Tradedoubler



Zanox.

Altra popolare affiliazione Pay-Per-Sale. E’ il principale concorrente di Tradedoubler

Tipo ads: Immagini, Filmati e testo

Selezione ads: manuale

Traffico minimo necessario: no

Lingua: Le più comuni

Guadagno: sulla vendita

Vantaggi: Ottime statistiche

Svantaggi: Meno conversioni rispetto a TD

Occhio a: appartemente sembra perdersi qualche click per strada

Pagamento: bonifico Iscriviti a Zanox



Sprintrade

Altro network che paga sulle conversioni e sulle vendite. Dei due precedent è forse il più fiacco a causa della qualità degli advertiser e delle basse remunerazioni.

Tipo ads: Testuali

Selezione ads: manuale

Traffico minimo necessario: no

Lingua: Italiano e inglese

Guadagno: sulla vendita

Vantaggi: 30 euro per ogni nuovo affiliati che mandi, oppure una percentuale su tutte le sue vendite

Svantaggi: Remunerazioni un pò bassine e pochi advertiser

Occhio a: i 30 euro per gli affiliati che procurerai saranno incassabili solo quando faranno almeno una vendita

Pagamento: bonifico, paypal Iscriviti a Sprintrade



Commission Junction

Ottimo programma internazionale che paga su vendita o azione.

Tipo ads: Testuali e grafici

Selezione ads: manuale

Traffico minimo necessario: no

Lingua: Inglese, tedesco, spagnolo,francese, svedese

Guadagno: sulla vendita

Vantaggi: Varietà e qualità dei publishers

Svantaggi: Pochissimi i programmi italiani anche se molti,seppur in inglese, non hanno bisogno di presentazioni

Pagamento: assegno Iscriviti a Commission Junction





eDintorni

Affiliazione di tipo InLine tutta italiana che offre anche i classici ads contestuali. Sottolinea contestualmente alcune parole della pagina e paga il click successivo sull’annuncio visualizzato in modalità

Tipo ads: InLine e testuali

Selezione ads: contestuale

Traffico minimo necessario: no

Lingua: Italiano e inglese ed alcune altre

Guadagno: sul click

Vantaggi: implementazione facile ed ottimo livelli di assistenza

Svantaggi: i ppc è decisamente basso se paragonato alle possibilità di AdSense

Occhio a: pagamenti abbastanza lunghi,dopo il ricevimento fattura

Pagamento: bonifico Iscriviti ad eDintorni





AdBrite

Tra i siti in lingua inglese è uno dei più noti e più utilizzati. Mostra blocchi di annunci come AdSense ma non in maniera contestuale, selezionandoli in base alla categoria assegnata al sito del publisher. E’ possibile scegliere se visualizzare gli Ads del network o solamente quelli che gli advertisers pubblicano sul sito del publisher. Da poco ha introdotto pubblicità InLine (sottolinea parole nel testo della pagina).

Tipo ads: annunci testuali, InLine (parole sottolineate) e Intertitial (schermate pubblicitarie intermedie a schermo pieno)

Selezione ads: in base a categorie preimpostate

Traffico minimo necessario: no

Lingua: quasi tutte

Guadagno: Pay Per Click e per visualizzazione

Vantaggi: Gestisce contemporaneamente la compravendita di ads testuali

Svantaggi: La varietà di annunci per i siti italiani è decisamente scarsa.

Occhio a: Ha da poco introdotto pubblicità contestuale nei video

Pagamento: Assegno

Iscrizione: https://www.adbrite.com/mb/commerce/register_form.php

Miva

Programma di affiliazione per annunci testuali e inline. Ha una buona varietà di advertisers ed anche il livello di remunerazione non è male. Può essere usato nei siti delle principali lingue ma per ogni lingua esiste un sito dedicato con diverse regole di iscrizione, accettazione ecc.

Tipo ads: annunci testuali e InLine

Selezione ads: contestuale

Traffico minimo necessario: no

Lingua: le più comuni (a parte il Portoghese, strano…)

Guadagno: Pay Per Click

Vantaggi: Ottimo livello di personalizzazione dei blocchi di annunci e buona remunerazione

Svantaggi: Un pò lenti nel valutare i siti, non riporta il numero di click nelle stats

Occhio a: l’assistenza sembra latitare

Pagamento: Bonifico

Iscrizione: http://www.miva.com (scegli la lingua nella home)

Kontera

E’ uno dei più popolari programmi di affiliazione di tipo InLine contestuale. Purtroppo accetta solamente siti in lingua inglese. Lo sto testando da poco e sembra avere una buona performace, anche se non paragonabile con AdSense. E’ in ogni caso un buon competitor. Permette di selezionare il testo su cui contestualizzare e dove visualizzare gli sponsor. Può essere utilizzato con AdSense come gli altri programmi InLine (ma chiedi sempre conferma al supporto di AdSense).

Tipo ads: InLine

Selezione ads: contestuale

Traffico minimo necessario: no

Lingua: Inglese (anche se vengono mostrate altre lingue nella form di inserimento)

Guadagno: Pay Per Click

Vantaggi: E’ possibile scegliere il colore delle kewords InLine

Svantaggi: Niente italiano

Occhio a: una volta iscritti risulta impossibile modificare i propri dati

Pagamento: Assegno

Iscrizione: http://www.kontera.com/mainform.aspx?type=1

Permette di inserire link d iaffiliazione di tutti i prodotti invendita nel catalogo. La remunerazione è per vendita (Pay-Per-Sale). Anche Amazon utilizza un meccanismo di contestualizzazione semi-automatico (tramite chiave). Molti i formati disponibili e buono il livello di personalizzazione.

Tipo ads: Immagine, testo e inline

Selezione ads: manuale, tramite chiave e contestuale per gli inline

Traffico minimo necessario: no

Lingua: Può funzionare su ogni sito, gli annunci verranno mostrati in inglese

Guadagno: sulla vendita

Vantaggi: Varietà, qualità ed abbondanza dei prodotti

Svantaggi: Non converte molto bene sui siti in italiano.

Occhio a: il meccanismo di contestualizzazione è un’arma a doppio taglio. Con la chiave “mouse” infatti uscirebbe un libro di veterinaria o di hardware?

Pagamento: assegno Iscriviti ad Amazon Affiliate Center



Di programmi ne esistono molti altri, questi sono solo quelli che ho avuto modo di testare personalmente. In genere esistono accorgimenti precisi per ottimizzare le conversioni delle affiliazioni ppa

Utilizzare più affiliazioni nello stesso tempo

Google permette di utilizzare AdSense congiuntamente con altri programmi di affiliazione di tipo InLine, a patto che questi non siano simili con i propri annunci responsabilizzando il publisher su questo punto. Questa apertura potrebbe essere una naturale conseguenza dell’aumento qualitativo dei suoi competitor (Kontera è molto utilizzato nei siti inglesi).

Qualora tu voglia utilizzare questa opportunità faresti in ogni caso bene a seguire la regola n.1 del publisher:

Chiedi conferma al support tecnico di AdSense Stampa l’eventuale risposta positiva Conservala in cassaforte per eventuali e malaugurati usi futuriù

Data di prima pubblicazione: 30 Maggio 2007

Revisioni: 16 Giugno 2009, 10 Giugno 2010