ADSL Senza Linea Fissa E Telefono Senza Canone

Gli utenti che stanno migrando verso le numerose offerte adsl senza canone telecom o adsl senza linea fissa e verso servizi VoIP che consentono di telefonare senza canone via internet stanno vivendo moltissimi disagi a causa della varietà tecnica delle offerte.

A volte è possibile installare una nuova linea addizionale anche senza sottoscrivere un contratto con Telecom. Altre volte il nuovo operatore richiede necessariamente una linea già funzionante in casa (come Infostrada per esempio) richiedendo pertanto la disdetta dal vecchio operatore.

Una nota a parte merita la dicitura senza canone telecom; prima del 2006 una linea internet senza telefono (solo dati) non richiedeva il pagamento del canone.

Dal 2006 però l’AGCOM ha deliberato che gli operatori che installano linee solo dati devono pagare a telecom un canone mensile per l’uso dell’ultimo miglio. Questi provider poi caricano i costi sui contratti degli utenti, che di fatto si trovano a pagare comunque tale canone sotto altre voci ed in altre forme.

Tieni presente quindi che per qualsiasi linea solo dati deve essere pagato un canone: le forme poi con cui vengono addebitate agli utenti (noi) possono essere più o meno chiare e trasparenti.

Con questa sintetica guida ti suggerisco i punti essenziali su cui focalizzare la propria attenzione quando valuti offerte di connessioni ADSL senza telecom, senza linea fissa o servizi telefonici senza canone.

Sostanzialmente le offerte per navigare e telefonare senza canone telecom possono essere differenziate in tre gruppi principali;

Servizi che possono essere attivati indipendentemente da eventuali contratti già attivi sulla propria linea (senza bisogno quindi di volture o passaggi) o senza disporre di una linea Servizi che possono essere attivati anche senza disporre di una linea, a patto che non esista un contratto con un altro operatore Servizi per la cui attivazione è necessario disdire una linea già attiva con un precedente operatore

In questo piccola lista ho escluso le compagnie che richiedono necessariamente la presenza di una linea attiva e che richiedono una voltura dal provider (come Tiscali, Infostrada, Tele2 ecc ecc)

Offre sia il servizio di fonia che ADSL con lo stesso servizio

Necessità di una linea funzionante: no

Voltura linea funzionante: si

Servizio VoIP: si

Costo orientativo: Adsl 7Mbps e telefonate flat da 35,90 € al mese (fissi su italia)

Canone Telecom per linea solo dati: non menzionato

Operatore mobile appena approdato nel mercato delle ADSL domestiche.

Necessità di una linea funzionante: no

Voltura linea funzionante: si

Servizio VoIP: si

Costo orientativo: Adsl 7Mbps, 3000 minuti di telefonate a 19 cent l’una, internet key a consumo: 29 € al mese

Canone Telecom per linea solo dati: no

Offre l’ADSL ed un numero VoIP con traffico telefonico a pagamento

Necessità di una linea funzionante: no

Voltura linea funzionante: si

Servizio VoIP: opzionale gratuito

Canone Telecom per linea solo dati: 8 € al mese

Costo orientativo: Adsl 7Mbps 22,95 € al mese senza iva

Offre linee ADSL fino a 20 Mbps, anche con VoIP.

Necessità di una linea funzionante: no

Voltura linea funzionante: si

Servizio VoIP: incluso, con traffico a pagamento

Canone Telecom per linea solo dati: non menzionato

Costo orientativo: Adsl 7Mbps 24,95 € al mese

Può installare una nuova linea telefonica, oppure può subentrare in una linea già esistente per farti mantenere il vecchio numero. Dichiarano di non applicare blocchi al p2p.

Necessità di una linea funzionante: no

Voltura linea funzionante: si

Servizio VoIP: si

Canone Telecom per linea solo dati: non menzionato

Costo orientativo: Adsl 4Mbps 30,95 € al mese

Spicca per la banda minima garantita di 200kbps. Anche Superadsl non applica filtri al p2p.

Necessità di una linea funzionante: no (installazione cavo: 159 €)

Voltura linea funzionante: si

Servizio VoIP: opzionale

Canone Telecom per linea solo dati: non menzionato

Costo orientativo: Adsl 4Mbps 32,95 € al mese

Non ho considerato offerte di natura temporanea come canoni scontati per TOT mesi o canoni di attivazioni gratuiti promozionali.

In alternativa puoi optare per offerte tutto incluso, che per un forfait mensile offrono chiamate illimitate verso fissi nazionali e navogazione ADSl senza limiti.

Data di prima pubblicazione dell’articolo: 31 Ottobre 2005

Revisioni: 24 Marzo 2009